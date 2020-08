Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoare taiwaneza de badminton Tai Tzu-ying, nr. 1 mondial, a anuntat ca intentioneaza sa joace cel putin inca un an, dezmintind speculatiile unei retrageri la finalul sezonului 2020, noteaza Reuters. Tai, 26 ani, a declarat anul trecut ca ia in considerare o retragere dupa Jocurile…

- Presedintele Federatiei italiene de fotbal (FIGC), Gabriele Gravina, a estimat luni ca este "imposibil" ca actualul protocol sanitar, introdus in contextul pandemiei de coronavirus, sa fie aplicat pana la finalul sezonului viitor, scrie La Gazzetta dello Sport potrivit Agerpres. "Este inaplicabil…

- Simona Halep revine pe teren la Palermo, dupa mai bine de cinci luni de pauza. Numarul 2 WTA, acum in varsta de 28 de ani, a disputat doar trei turnee anul acesta, iar ultimul meci a fost cel din finala de la Dubai, la finalul lunii februarie, caștigata in fața Elenei Rybakina. ...

- Simona Halep este gata sa revina in circuitul WTA la inceputul lunii august, dupa mai bine de cinci luni de pauza. In perioada 3-9 august jucatoarea din Constanța va merge in Sicilia, pentru turneul de la Palermo. Aducerea unei jucatoare cu doua titluri de Grand Slam la aceasta competiție este o mare…

- Simona Halep revine in circuitul WTA in luna august, cand va participa la turneul de la Palermo. Va fi prima competitie oficiala a romancei, dupa o pauza de mai bine de cinci luni. De la Dubai, in luna februarie, cand reusea sa castige finala in fata Elenei Rybakina. Intre timp, pandemia de coronavirus…

- Portarul lituanian, Giedrius Arlauskis, a decis sa iși prelungeasca ințelegerea cu gruparea din Gruia pentru inca o luna, pana la finalul campionatului, dupa care va merge la noua sa echipa, Al-Shabab, scrie GSP.ro.

- Daniel Dobre a dezvaluit unul dintre secretele Simonei Halep, care au ajutat-o sa se impuna la Wimbledon.Antrenorul cu care marea noastra campioana colaboreaza susține ca tocmai viața ei sentimentala a contribuit la caștigarea celui de-a doilea trofeu de Grand Slam din cariera sa."La Wimbledon, Simona…

- Clubul Astra Giurgiu a anuntat, miercuri, ca tehnicianul Bogdan Andone si-a prelungit contractul, noul acord fiind valabil pana la finalul sezonului viitor. De asemenea, jucatorul Gabriel Tamas a semnal prelungirea contractului pana la finalul acestui sezon, potrivit news.ro.Citește și: Mario…