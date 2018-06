Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a invins-o, sambata, pe Andrea Petkovic și s-a calificat in optimile de finala ale turneului de tenis de la Roland Garros. Romanca a caștigat greu primul set, dar s-a impus categoric in cel de-al doilea. A fost 7-5, 6-0, intr-o ora și 30 de minute de joc. Halep va juca in runda urmatoare…

- Primul set a fost unul extrem de echilibrat, cu numeroase rasturnari de situație. Halep a fost surprinsa de agresivitatea loviturilor nemțoaicei și nu s-a putut desprinde. Mai mult, a trebuit sa recupereze avantajul de 2-0 obținut de Petkovic chiar in startul meciului. Liderul mondial a condus…

- Perechea romana Irina Bara/Mihaela Buzarnescu s-a calificat, sambata, in runda a treia a probei feminine de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa 2-6, 6-3, 6-3 cu...

- Numarul unu mondial Simona Halep sustine sambata meciul din turul trei al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, intalnind o pe nemtoaica Andrea Petkovic 107 WTA . Jucatoarea din Constanta conduce clar la duelurile directe, cu 7 1, singura victorie a lui Petkovic venind in primul meci dintre cele…

- Apariție total surprinzatoare pe tabloul principal al turneului de dublu masculin de la Roland Garros. Suspendat in 2015 din cauza implicarii in meciurile trucate, italianul Daniele Bracciali, ajuns intre timp la 40 de ani, și-a facut revenirea in turneele de Mare Șlem. Bracciali și compatriotul Andreas…

- Simona Halep, locul intai in clasamentul mondial, s a calificat astazi in turul secund la turneul de Mare Slem de la Ronald Garros, dupa ce a invins o in runda inaugurala, in trei seturi, pe americanca Alison Riske 83 WTA .Aceasta a castigat primul set, cu 6 2, dupa care constanteanca s a impus detasat…

- Fosta jucatoare franceza de tenis Mary Pierce, campioana la Roland Garros in 2000, crede ca actualul lider al clasamentului mondial, romanca Simona Halep, poate castiga primul sau titlu de Mare Slem, la Openul Frantei, care va debuta duminica, relateaza Reuters.''Cred in Simona. Cred ca va…

- Simona Halep a fost invinsa astazi de Elina Svitolina in finala turneului de la Roma cu 6-0, 6-4 . La conferința de presa care a urmat partidei, reprezentanta noastra a vorbit despre cauzele acestui eșec. “Consider ca am fost prea rigida, nu am rezistat in schimburile lungi și am ratat mult. Ea a fost…