- Polițiștii Biroului Siguranța Școlara și reprezentanții Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Arad s-au intalnit, in cursul acestei saptamani, cu mai mulți copii din tabara de la Casoaia.

- ”O bine meritata vacanța pentru copiii din Centrul de Tip Familial Casa Noastra din Pitești care de multa vreme iși doreau o ieșire la munte sau la mare. Ținem sa mulțumim educatorilor Direcției Generale de Asistența Sociala din județul nostru care fac posibila activitatea de entertainment in Tabara…

- Vacanța de vara este una dintre cele mai frumoase perioade ale anului. Copiii se bucura de sejururi la mare sau la munte impreuna cu familiile lor sau cu prietenii. Și copiii din centrele de plasament ale Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Argeș iși vor petrece vara in tabara…

- Peste 160 de copii adoptabili se afla in prezent in evidentele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea, iar alti 24 au fost adoptati sau plasati in familii adoptatoare de la inceputul anului, a informat, joi, institutia, potrivit Agerpres."De la inceputul anului…

- La inițiativa Fundației Hope and Homes for Children Romania, azi a fost in vizita la Consiliul Județean Maramureș un grup de tineri din Casa de Tip Familial Hollosi Simon din Baia Mare, din subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș. Vicepreședintele…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Adrian Dumitru Bughiu, a fost prezent joi, 19 mai, la Centrul de Ingrijire și Asistența (CIA) de la Bascovele, din comuna Cotmeana, insoțit de Tatiana Eftime, directorul general al Direcției Generale pentru Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC)…

- Directia de Asistenta Sociala (DAS) Deva efectueaza, in aceasta perioada, anchete sociale in randul cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, care sunt gazduiti de persoane fizice pe raza municipiului Deva, a informat marti institutia…

- Consiliul Judetean Vrancea se reunește, joi, in ședința ordinara. Pe ordinea de zi se afla 29 de proiecte de hotarare ce vor fi dezbatute de plen. Astfel, vor fi supuse votului urmatoarele proiecte de hotarare: „Modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistența Sociala…