Siguranța școlară depinde de fiecare dintre noi! In aceasta saptamana, la invitația unitații de invațamant, polițiștii Biroului Siguranța Școlara, alaturi de cei de la Secția de Poliție Rurala Band, au participat la activitați cu elevii din clasele VI-VIII din Școala Gimnaziala Grebenișu de Campie. Pornind de la situații concrete, discuțiile cu elevii au urmarit ca aceștia sa ințeleaga cateva mesaje: Farsele și imbrancelile pot avea urmari... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Polițiști din cadrul Biroului Siguranța Școlara impreuna cu polițiști ai Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații și din cadrul Poliției orașului Pogoanele au organizat la Liceul Teoretic Pogoanele o dezbatere pe tema siguranței in mediul școlar. Scopul dezbaterii a fost acela de a identifica…

- Secția de Turnatorie a companiei IRUM Reghin a fost certificata de Lloyd"s Register pentru a produce piese turnate cu destinația industria marina și transport naval. "Lloyd"s Register este un furnizor de clasificare, conformitate și servicii de consultanța, pentru operatorii din zona de manufacturing,…

- Luni, 10 mai, in jurul orei 13:50, Secția 5 de Poliție Rurala Ocna Șugatag, a fost sesizata de catre un barbat de 26 ani din Rona de Sus cu privire la faptul ca, in noaptea din 05-06 mai a.c., CUTH FEDOR , a plecat voluntar de la stana sa de oi, situata in locul numit […] Source

- Elevii revin la școala din 5 mai, dupa vacanța de Paște, potrivit scenariilor cunoscute, in funcție de rata de infectare. Scenariul I presupune participare fizica a tuturor prescolarilor si elevilor, cu respectarea si aplicarea normelor de protectie sanitara. Scenariul II presupune participarea zilnica,…

- Elevii si prescolarii reincep cursurile miercuri, cu exceptia celor din clasele terminale, care vor reveni la scoala in data de 10 mai. Potrivit ordinului comun al Ministerelor Educatiei si Sanatatii, consiliul de administratie al unitatii de invatamant propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare…

- Cateva mii de persoane au vizitat, in perioada Sarbatorilor Pascale, Rezervatia botanica de la Zau de Campie care adaposteste bujorii de stepa (Paeonia tenuifolia) unici in Europa, dupa ce custodele rezervatiei, Ciprian Cenan, a anuntat, pe Facebook, aparitia primelor flori. "Primele flori au aparut…

- O platforma de e-learning, care vine in sprijinul elevilor ce sustin Bacalaureatul sau Evaluarea Nationala, a fost lansata de Consiliul National al Elevilor, alaturi de grupul de initiativa VreauLa. Platforma numita "Vreau la examen" vine in sprijinul elevilor, prin punerea la dispozitie a materialelor…

- Bullying-ul are fete ascunse si se manifesta sub forma a numeroase comportamente, a caror intentie este sa provoace suferinta. Exista lovituri care se vad, rani care pot fi pansate, dar exista si rani care nu stiu sa strige dupa ajutor. In cursul zilei de joi, 18 martie a.c., politistii din cadrul Biroului…