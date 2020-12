Stiri pe aceeasi tema

- Apel matinal - Invitat: europarlamentarul Siegfried Muresan Parlamentul European în plen. Foto: http://audiovisual.europarl.europa.eu RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (11 noiembrie, ora 08:29) - Realizator: Cu majoritate de voturi, Comisia pentru gugete si Comisia pentru afaceri…

- Vești extraordinare de la Bruxelles! Consiliul European a anunțat aseara un acord politic cu Parlamentul European privind bugetul UE pentru urmatorii șapte ani, iar Sanatatea și Cercetarea vor primi bani in plus, comparativ cu deciziile luate de Consiliu in vara acestui an, anunța europarlamentarul…

- Premierul Ludovic Orban a salutat, marti, acordul dintre Parlamentul European, presedintia Consiliului si Comisia Europeana cu privire la bugetul multianual al UE, subliniind ca este o veste extraordinara pentru Romania, care va beneficia in urmatorii ani de 46,4 miliarde de euro, potrivit Agerpres.Salut…

- Premierul Ludovic Orban a salutat, marti, acordul european Foto: gov.ro Premierul Ludovic Orban a salutat, marti, acordul dintre Parlamentul European, presedintia Consiliului si Comisia Europeana cu privire la bugetul multianual al UE, subliniind ca este "o veste extraordinara"…

- Premierul Ludovic Orban a transmis, marți, ca saluta acordul asupra Bugetului Multianual al Uniunii Europene, vestea buna pentru Romania fiind ca va beneficia, in urmatorii ani, de 46,5 miliarde de euro.„Salut acordul asupra Bugetului Multianual al Uniunii Europene la care s-a ajuns intre…

- „Salut acordul asupra Bugetului Multianual al Uniunii Europene la care s-a ajuns intre Parlamentul European, presedintia Consiliului si Comisia Europeana! Este o veste extraordinara pentru Romania, care va beneficia in urmatorii ani de 46,4 miliarde de euro. Acesta este rezultatul unei munci de echipa,…

- Negociatorii Parlamentului European (PE) si presedintia germana a Consiliului UE (care a negociat in numele statelor membre ale UE) au ajuns marti la un acord privind detaliile cadrului bugetar multianual 2021-2027, incheind o etapa cruciala pentru activarea pachetului de relansare de 1.800 miliarde…

- Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns astazi la un acord privind bugetul și pachetul de redresare economica in valoare de peste 1.800 de miliarde de euro. Acordul de astazi urmeaza a fi ratificat de Consiliul Uniunii Europene și de Parlamentul European. Rasmus Andresen, unul dintre…