- Centre de vaccinare fara programare in mai multe localitati din tara FOTO: facebook.com/ROVaccinare. Un centru de vaccinare fara programare de tip drive-through va funcționa începând de sâmbata dimineața în parcarea Centrului comercial ERA Shopping Park din Iași. …

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat ca cea mai buna rata de vaccinare este in Bucuresti, cu peste 30%, Capitala fiind urmata de judetele Cluj, Timis, Brasov, Sibiu, Constanta, toate fiind peste media nationala.

- Premierul Florin Citu a anuntat, vineri, la Cluj, ca in perioada urmatoare va creste capacitatea de vaccinare anti-COVID-19 prin transformarea unor centre AstraZeneca in Pfizer si prin amenajarea unor centre la operatorii economici. "As vrea sa va anunt ca incepem sa avem exact dozele…

- Intrebat daca a resimtit un conflict intre Ministerul Sanatatii (MS) si Ministerul Apararii Nationale (MApN), respectiv ministrul Vlad Voiculescu si Valeriu Gheorghita, in contextul desfasurarii campaniei de vaccinare ANTI-covid, Ciuca a raspuns: "Nu, nici pe departe"."In tot ansamblul asta de activitati…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.777 de vaccinuri (280 Moderna); (1.262 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat un numar de 68 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului…

- Șeful Comitetului de Vaccinare, Valeriu Gheorghița, se arata extrem de optimist cu privire la extinderea numarului de centre de vaccinare. Gheorghița spune ca e convins ca medicii vor primi banii care li se cuvin legal și ca aceștia nu vor demisiona, ba mai mult, ca dupa plata remunerațiilor restante,…

- In prezent la nivelul județului Sibiu exista un numar total de 11 centre de vaccinare, pentru imunizarea populației prevazuta in Strategia de vaccinare in Etapa II și Etapa III. Autoritațile precizeaza ca astazi, 15 martie a.c. se vor deschide listele de așteptare pentru aceste centre de vaccinare.