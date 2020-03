Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Politiei Judetene Sibiu, un accident rutier grav s-a produs pe DN 1, km. 291+900m, in zona Fantanita Haiducului, unde un autotren de transport lemne (fara marfa) s-a ciocnit frontal cu un microbuz. O persoana din microbuz a murit si o alta ranita grav. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- O femeie si doua eleve de 15 ani, din orasul Lupeni, care veneau de la scoala, au fost accidentate luni de elementele desprinse dintr-un acoperis luat de vantul puternic de pe un bloc de locuinte, victimele fiind evaluate de echipajele de prim-ajutor trimise la fata locului, a informat Inspectoratul…

- Cinci romani din Bistrița și un italian au fost trimiși in izolare, dar la domiciliu. Autoritațile spun ca cei 6 nu au fost in zonele cu carantina din Italia și ca sunt monitorizați zilnic de cei de la Direcția de Sanatate Publica.Celor sase persoane li s-a recomandat sa stea la domiciliu timp de 14…

- O fata de 16 ani si un barbat de 50 de ani au fost transportati la doua spitale din Sibiu, in urma un incendiu in care au ars o parte din acoperisul casei in care locuiau si o anexa gospodareasca, a anuntat, joi dimineata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, potrivit Agerpres. "In…

- Pompierii au evacuat, joi dimineata, peste 100 persoane dintr-un hotel din statiunea Paltinis, in urma unui incendiu izbucnit in interiorul zonei SPA, doua femei fiind intoxicate cu fum, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. "Printr-un apel venit pe nr. de urgenta 112, in…

- Trei persoane au fost ranite, miercuri dimineata, dupa ce un microbuz de persoane, fara pasageri, a intrat in coliziune cu un autoturism, intre Copsa Mica si Valea Viilor, potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, potrivit Agerpres.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov a fost alertat sa intervina la un accident rutier care a avut loc in aceasta dimineata la iesirea din Codlea spre Halchiu. UPDATE: Cele doua victime, constiente, au fost transportate la spital. Este vorba despre o tanara de 25 ani cu multiple traumatisme…