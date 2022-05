Și-a dat foc la acareturi, aruncând o țigară între lemne! (FOTO) NEGLIJENȚA… Detașamentul de pompieri a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și echipaje specializate pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o gospodarie din localitatea Manzați, comuna Ibanești. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta cu violența la un depozit de furaje și unul de lemne, sub rețeaua de joasa tensiune. Exista […] Articolul Și-a dat foc la acareturi, aruncand o țigara intre lemne! (FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOC ȘI NOROC… Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj specializat pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism care se deplasa in localitatea Popeni, comuna Zorleni. Șoferul, de 43 de ani, a scapat nevatamat,…

- INTERVENȚIE… Pompierii vasluieni au intervenit, marți dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism de pe raza comunei Muntenii de Jos. Potrivit informațiilor de la fața locului, persoanele aflate in autoturism au reușit sa se evacueze la timp. Mașina a ars in proporție de 50%.…

- NEATENT… Un barbat de 43 de ani și-a vazut moartea cu ochii dupa ce, din cauza neadaptarii vitezei la condițiile meteo, s-a rasturnat in afara parții carosabile. La fața locului au fost solicitate forțele de intervenție astfel ca, Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu o autospeciala de stingere…

- ULTIMA ORA… Detașamentul de pompieri Vaslui și Garda II Negrești au fost solicitați sa intervina cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma echipata cu modul pentru descarcerare, o ambulanța SMURD și echipaje specializate, la un accident rutier produs pe raza localitații…

- NU RATATI… Dorina Stoica a publicat in vara anului 2021, cartea de versuri „Sentimente sub forma de acatist” la Editura Papirus Media din Roman, in colectia 2021, „Anul Garabet Ibraileanu-150 de ani de la nastere”. Cartea va fi lansata sambata, 30 aprilie, ora 12.00, la Centrul Mihai Eminescu din Barlad…

- PARASIT… In aceasta dimineața, Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu o autospeciala de stingere echipata cu modul pentru descarcerare, o ambulanța SMURD tip C1 (TIM) și echipaje specializate, la un accident rutier produs intre localitațile Coropceni și Deleni (comuna Ciortești), județul Iași.…

- BINECUVANTARE… Parintele Ionuț Dima din parohia Ibanești ne vorbește despre comuniunea prin rugaciune care se realizeaza la Sfanta Liturghie in biserica, cand, frumos spune acesta, „cerul coboara pe pamant”. Atunci se produce curațarea, prin coborarea Sfantului Duh peste cei care și-au marturisit pacatele…

- GHINION… O mașina care era staționata pe strada Nicolae Titulescu din Barlad, a luat foc, la compartimentul motor. Detașamentul de pompieri Barlad a intervinit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma pentru limitarea și lichidarea incendiului. Nu au fost victime. A ars complet compartimentul motor…