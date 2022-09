Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui document al instanței, celebra cantareața Shakira a fost acuzata ca nu a platit suma de 14,5 milioane de euro. Aceasta suma reprezinta impozitul pe venit. Artista a fost trimisa in judecata de tribunalul spaniol pentru aceasta frauda și risca opt ani de inchisoare.

- Presa spaniola a scos la iveala o serie de motive, bazate pe documente și marturii, care arata ca Shakira (45 de ani) a locuit in Barcelona intre 2012 și 2014, și nu in Bahamas, așa cum susține și se face vinovata de frauda fiscala, riscand ani grei de inchisoare. „Equipo de investigacion”, citat de…

- Parchetul din Barcelona a anuntat vineri ca va cere o pedeapsa de peste opt ani de inchisoare pentru frauda fiscala impotriva cantaretei columbiene Shakira, care refuza orice acord cu procurorii si se declara dispusa sa fie judecata intr-un proces, informeaza AFP.

