Sfat contra depresiei: Opriți televizorul! Fiecare ora in plus in fața telelvizorului poate mari riscul de depresie cu 5%, potrivit unui nou studiu, realizat de cercetatorii de la Universitatea Fudan din Shanghai, potrivit The Sun. Autorii studiului pun accentul pe comportamentul sedentar care poate afecta sanatatea minții, intrucat reduce timpul petrecut impreuna cu ceilalți membri ai familiei sau cu prietenii. De asemenea, lipsa exercițiilor fizice poate afecta sanatatea creierului, care este legata de depresie. Pentru a ajunge la aceasta concluzie, autorii studiului au analizat datele aparținand unui numar de 221.599 de persoane. Și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

