Acțiunile companiilor Big Tech – un sector superstar in ultimul deceniu – indura un mizerabil inceput de an. Trilionarii tehnologici Apple, Amazon, Tesla și Alphabet au pierdut banii investitorilor in ultima vreme, in loc sa faca mai mult pentru a-i inmulți. Din pacate, acțiunile trag in jos. Pe 3 ianuarie, Apple a devenit prima companie […]