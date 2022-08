Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a acuzat luni serviciile secrete ucrainene ca au comis asasinarea in weekend a Dariei Dughina, au relatat agentiile de presa rusesti. Dughina, fiica proeminentului ideolog Alexander Dughin, a fost ucisa sambata seara, cand un presupus dispozitiv exploziv…

- Gerhard Schroeder, 78 de ani, cancelar al Germaniei intre 1998 și 2005, a depus o plangere la un tribunal administrativ impotriva parlamentului german din cauza ca instituția i-a retras privilegiile de fost demnitar, sperand ca prin acțiunea in instanța sa și le recupereze, ascrie Politico . Schroeder,…

- Coregrafa Yulia Arsen a plecat din Rusia la o luna dupa ce a inceput razboiul. Autoexilul a fost forma ei de a protesta fața de invazia Rusiei in Ucraina. Acum, ține ateliere de dans cu copiii refugiaților din Ucraina in Muntenegru, iși numara zilele de viza și spune ca ea și soțul ei sunt norocoși,…

- Pentru prima oara in cele 133 de zile de razboi in Ucraina, pe 6 iulie, Rusia nu a pretins caștiguri teritoriale in țara vecina, subliniaza Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) , adaugand ca acest lucru intarește evaluarea sa, potrivit careia forțele rusești au inițiat in mare parte o pauza operaționala.…

- Satele Unite „vor furniza ucrainenilor sisteme de rachete si munitii mai avansate, care le vor permite sa loveasca cu mai multa precizie tinte cheie de pe campul de lupta din Ucraina”, a scris președintele SUA, Joe Biden, intr-un articol de opinie publicat marți in cotidianul american New York Times.…

- Lumea informata a Rusiei și a Ucrainei, dar nu doar, nu știe, inca, daca sa aplaude sau s-o zica pe-aia cu sictir. De ce? Pai, uite de-asta. Televiziunea publica din Rusia a transmis o știre conform careia Vladimir Putin a vizitat un spital cu soldați raniți in Ucraina. Soldați ruși, se ințelege. Conform…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, in cadrul unui discurs susținut la Forumul Economic Euroasiatic, ca Rusia va gasi inlocuitori pentru importurile externe care nu mai sunt disponibile din cauza sancțiunilor, chiar daca nu exista o soluție perfecta pentru toate problemele, relateaza Reuters.Rusia…