Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de streaming HBO Max al WarnerMedia are 28,7 milioane de abonati, dupa ce a adaugat 8,6 milioane de utilizatori in al treilea trimestru, a anuntat joi compania AT&T.Potrivit The Hollywood Reporter, din tabelele si graficele publicate joi reiese ca nu toti cei 28,7 milioane de…

- Un nou prag a fost atins, luni, cand numarul de cazuri de COVID-19 inregistrate la nivel mondial a trecut de 40 de milioane, potrivit datelor oferite de Universitatea Johns Hopkins. Și bilanțul deceselor s-a marit, majoritatea raportandu-se in Statele Unite ale Americii.

- Mai mult de 30 de milioane de contaminari cu SARS-CoV-2 si 940.000 de decese asociate acestuia au fost inregistrate in intreaga lume de la finalul anului trecut, cand noul coronavirus a fost depistat in Wuhan (China).Citește și: Traian Basescu detoneaza o noua 'bomba' in campanie: 'Ii dau…

- Recordul anterior fusese stabilit in data de 17 iulie in Statele Unite, care raportau atunci 77.638 de cazuri noi de infectare. India este oficial cea de-a treia tara cu cele mai multe cazuri de coronavirus, dupa SUA si Brazilia, cu 3,5 milioane de persoane cu infecție Covid-19. In total, 63.000 de…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca sambata au fost raportate 294.237 de noi cazuri de COVID-19, valoare record pentru o perioada de 24 de ore. Numarul total de cazuri care au fost raportate la OMS, la nivel mondial, este acum de 21 de milioane, scrie BBCPotrivit OMS, ultima raportare reprezinta…

- Numarul persoanelor confirmate cu coronavirus a depașit pragul de 18 milioane la nivel global, potrivit datelor afișate duminica dimineata de site-ul worldometers.info. Statele Unite continua sa conduca in clasamentul țarilor cu cele mai multe cazuri inregistrate, peste 4,7 milioane, transmite digi24.ro.…

- Numarul persoanelor confirmate cu coronavirus a depașit pragul de 18 milioane la nivel global, potrivit datelor afișate duminica dimineata de site-ul worldometers.info . Statele Unite continua sa conduca in clasamentul țarilor cu cele mai multe cazuri inregistrate, peste 4,7 milioane.

- "In ceea ce priveste TikTok, o vom interzice in Statele Unite", a declarat Trump jurnalistilor la bordul avionului prezidential Air Force One. "Vom vedea ce se va intampla, dar avem in vedere mai multe alternative cu privire la TikTok", a spus el. TikTok apartine grupului chinez ByteDance. Numara aproape…