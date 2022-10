Serviciile secrete americane dezvăluie cine e vinovat de moartea Dariei Dughina Serviciile de informatii americane cred ca structuri ale Guvernului Ucrainei au autorizat atacul cu bomba din august, in apropiere de Moscova, soldat cu moartea Dariei Dughina, fiica filosofului Aleksander Dughin, ideologul Kremlinului, iar oficialii din SUA se tem de intensificarea conflictului, relateaza stiripesurse.ro . Statele Unite nu s-au implicat in nici un fel in atac, nici prin furnizare de informatii, nici prin alte modalitati, afirma oficialii americani. De asemenea, oficialii de la Washington spun ca nu au stiut de operatiune si s-ar fi opus daca ar fi stiut. Washingtonul i-a mustrat… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

