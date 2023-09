Stiri pe aceeasi tema

- Rata dobanzii de referința al Bancii Centrale Europene ar putea atinge un nou record in acest an, iar pentru consumatori, companii și guverne care au imprumutat trilioane de euro pana acum, situația este posibil sa se inrautațeasca mult dupa ce țintele Uniunii Europene pentru rata inflației vor fi…

- Patru tari din Europa Centrala si de Est, respectiv Romania, Slovacia, Polonia si Ungaria, sunt singurele state membre ale Uniunii Europene unde inflatia se situeaza la peste 10% la jumatatea anului, conform unei analize facute pe baza datelor de la Trading Economics, scrie știripesurse.ro. Patru tari…

- Uniunea Europeana dorește sa interzica utilizarea sobelor pe baza de lemne, acestea urmand sa fie inlocuite de centrale pe baza de peleți sau biomasa, ceea ce nu se poate face de azi pe maine. Asociația Forestierilor susține ca aceasta tranziție nu poate avea loc fara finanțare din partea Uniunii Europene.…

- Incetarea proceselor ca urmare a prescripției contravine dreptului european. Altfel spus, masura CCR luata anul trecut in aceasta chestiune ar fi ilegala. Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader a comentat la un post tv situația Elenei Udrea și Ioana Basescu, care au scapat de inchisoare in baza…

- Cardul european de sanatate este folosit de romanii asigurații medical in cazul in care au nevoie de servicii medicale de urgența in timpul șederii temporare intr-o țara a Uniunii Europene, in Regatul Unit al Marii Britanii sau in Elveția. Prin sedere temporara se intelege deplasarea unei persoane ...

- ”Indicii nivelului preturilor exprima cate unitati din aceeasi moneda sunt necesare pentru a cumpara un volum identic de bunuri si servicii in tari diferite, pentru fiecare grupa de bunuri si servicii. In anul 2022, pentru bunurile de consum si serviciile din componenta consumului final se platesc 100…