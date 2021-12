Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat marti ca interdictiile generale de calatorie nu vor impiedica raspandirea noii variante Omicron a coronavirusului, cerand tarilor sa adopte o abordare bazata pe o evaluare a riscurilor, relateaza AFP . ''Interdictiile generale de calatorie…

- In 4 ani de relația și doi de casnicie, Ioana Simion și Ilie Nastase au ocupat prima pagina a publicațiilor mondene din Romania. Iubirea lor cu nabadai i-a facut pe fani sa se intrebe in ce punct al relației au ajuns acum, dupa ce frumoasa bruneta a dat de ințeles printr-un mesaj pe Facebook, postat…

- Nicolae Ciuca ar putea fi propunerea de premier din partea Coaliției PSD, PNL și UDMR. Potrivit Antena 3, Nicolae Ciuca ar urma sa fie propunerea de premier din partea PSD, PNL și UDMR. Același post tv...

- Haos in justiție! Tribunalul București decisese sa-i repuna in libertate pe ucigașul lui Emi Pian, Richard Rinu, și pe frații fostului șef al Duduienilor, Grațian și Ciprian Pian.Bucuria interlopilor nu a durat decat cateva zile, deoarece... Citește AICI cum a fost DESFIINȚATA decizia prin care ucigașul…

- Israelul a fost prima țara care a ajuns la imunitatea colectiva, pentru ca marea majoritate a populației s-a vaccinat. Ce se intampla cu turiștii care vor sa mearga in Israel La scurt timp dupa asta, cazurile de covid-19 au inceput sa creasca alarmant. Acum, țara a luat o noua decizie. Hotararea controversata…

- Transferul lui Facundo Ferreyra (30 de ani, atacant), liber de contract, la CFR Cluj ar fi picat. Chiar daca mutarea parea iminenta, Ferreyra, prezent in Ardeal in ultimele zile, nu a mai semnat cu campioana Romaniei. Conform Fanatik, CFR ar fi trebuit sa achite impresarilor lui Facundo in jur de 400.000…

- Dupa ce Europol a facut publca informația conform careia, in Romania, niciun politist nu a promovat selectia pentru educatie fizica și autoaparare, vine și dezmințirea. Data de Inspectoratul General al Poliției Romane. Conform reprezentanților acestuia ... The post Rasturnare de situație: IGPR transmite…

- Tensiuni intre Lionel Messi și Mauricio Pochettino la ultimul meci al lui Paris Saint-Germain. La scorul de 1-1 in partida cu Olympique Lyon, starul argentinian a fost inlocuit de antrenor. Infuriat, Messi a refuzat sa dea mana cu Pochettino.