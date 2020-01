Deputatul UDMR Seres Denes sustine ca unul din motivele pentru care alegerea primarilor trebuie sa aiba loc intr-un singur tur este acela ca optiunea cetateanului se manifesta in primul tur, in al doilea tur de scrutin avand loc negocieri care ar putea fi in defavoarea celui mai bun candidat. Presedintele UDMR Salaj a precizat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca PNL incalca intelegerea pe care formatiunea pe care o reprezinta a facut-o in momentul sustinerii Guvernului Orban, reamintind faptul ca liberalii au sustinut, initial, un singur tur in alegerea primarilor. "La sustinerea noului…