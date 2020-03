Şerban Copoţ a ajuns de urgenţă la spital. Diagnostic teribil pus de medici Șerban Copoț a ajuns de urgența la spital dupa ce și-a luxat glezna piciorului drept. Din fericire, nu a fost nevoie sa fie internat in spital. Artistul a publicat pe contul sau de instagram o poza cu glezna luxata. "Cand esti cu capul in nori, e vai de picioare #luxatie #laorizontala #pauzaforțata", a scris prezentatorul de la "iUmor" pe contul sau oficial de Instagram. O femeie s-a trezit din morti dupa 10 ore de la declararea DECESULUI. Ce s-a intamplat cu ea este HALUCINANT "Cum ți s-a intampla?", "Șerban, parca era Laurențiu Duța cu capul in nori daca nu ma… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

