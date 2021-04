Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Dinamo, în etapa a XXIX-a a Ligii I, penultima a sezonului regulat.Unicul gol al partidei a fost înscris de Omrani, în minutul 80.Dinamovistii Paul Anton si Florin Bejan au fost eliminati în…

- FCSB is in the lead of the Football League I, after the 26th round of matches that have taken place from Friday til Monday, according to AGERPRES. Here are the scores: ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - AFC Chindia Targoviste 0-1 (0-0) FC Viitorul Constanta - FC Academica Clinceni…

- ​FC Voluntari a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Poli Iași, într-un meci din etapa a 25-a din Liga 1.Ambele goluri ale ilfovenilor au fost înscrise de Ivanov ('6 și '67).În minutul 62, Passaglia (Poli Iași) și Angelov (FC Voluntari)…

- Runda a 23-a din Liga I de fotbal a debutat vineri, 12 februarie, cu jocul de la Pitești, dintre FC Argeș și FC Viitorul Constanta, scor 1-0 pentru gazde. Sambata, 13 februarie, au avut loc doua partide: Chindia Targoviște – UTA Arad 1-1 și Dinamo București – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 0-0 (FOTO, cu…

- ARAD. Rezultate etapei a 19-a din Liga 1 la fotbal: Viitorul Constanta – Sepsi Sf Gheorghe 3-3, FC Voluntari – Univ Craiova 1-1, FC Arges – FCSB 0-0, Academica Clinceni – FC Botosani 2-1, Poli Iasi – UTA 1-2, Dinamo – Gaz Metan Medias 2-1, Hermannstadt Sibiu – Chindia Targoviste 1-1; CFR Cluj – Astra…

- CFR Cluj nu a reușit sa profite de pasul greșit facut de FCSB în aceasta etapa. Echipa pregatita de Edi Iordanescu a terminat la egalitate, scor 1-1, pe teren propriu, împotriva formației Astra Giurgiu și ramâne pe locul 2 în clasamentul Ligii 1.Budescu a deschis scorul…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova, Corneliu Papura, s-a aratat nemulțumit de remiza din meciul cu Astra, de la Giurgiu, a treia consecutiva din campionat. In opinia sa, alb-albaștrii au dominat, și-au creat mai multe ocazii și ar fi meritat victoria. „Daca aș fi pe banca și am fi toți, impreuna,…