- Roland Niczuly a dezvaluit cum a ajuns sa fie eroul lui Sepsi in victoria cu U Cluj, din finala Cupei Romaniei. Portarul echipei din Sfantu Gheorghe a aparat nu mai putin de trei lovituri de departajare si a sarbatorit alaturi de coechipieri la final. Goalkeeperul de 27 de ani a contribuit decisiv la…

- Aproape 7.000 de „șepci roșii” și peste 1.000 de susținatori ai lui Sepsi OSK au asistat miercuri la finala Cupei Romaniei, desfașurate in premiera la Sibiu și caștigata de Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, dupa 120 de minute de joc și efectuarea loviturilor de departajare. CITESTE SI Tina Turner, chinuita…

- Laszlo Dioszegi, finanțatorul celor de la Sepsi, a avut un mesaj clar cu 30 de minute inaintea finalei Cupei Romaniei contra lui U Cluj: „Vrem in Europa!”. Galeria celor de la U Cluj a apelat la scandari reprobabile, xenofobe, inaintea finalei de la Sibiu. Laszlo Dioszegi a avut o replica decenta. …

- Cum arata calculele la titlu, dupa primele doua etape din play-off-ul Ligii 1. FCSB a invins-o pe Sepsi chiar la Sfantu Gheorghe, scor 2-1, si a „aprins” chiar si mai mult lupta pentru trofeul de campioana a Romaniei. Farul, CFR Cluj si FCSB sunt despartite de numai trei puncte. Toate cele trei echipe,…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul rundei cu numarul 4 din play-off-ul și play-out-ul Ligii 1. Liga 1 nu ia pauza in week-end-ul de Paști. Runda cu numarul 4 din play-off este deschis sambata, cu doar cateva ore inaintea Slujbei de Inviere, cu meciul dintre CFR Cluj și Sepsi. Duminica…

- Dupa prima etapa din play off, liderul Farul Constanta are doua puncte avans fata de a doua clasata si cinci in fata echipei de pe locul trei. Farul Constanta continua parcursul fara greseala in Superliga, debutand cu o victorie in turneul play off, 2 1 pe teren propriu cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe.…

- Farul Constanta este marea castigatoare a primei etape din play-off. Echipa lui Gica Hagi este singura care s-a impus. Farul Constanta a invins Sepsi in prima etapa din play-off, scor 2-1, si a profitat de rezultatele contracandidatelor. Dupa remiza de pe Arena Nationala, dintre FCSB si Universitatea…

- Cristiano Bergodi a avut prima reactie dupa ce Sepsi a remizat cu CFR Cluj, scor 2-2, in etapa a 29-a a Ligii 1. Gruparea din Sfantu Gheorghe a ratat sansa de a-si asigura, matematic, calificarea in play-off. Sepsi are doua puncte avans fata de FC U Craiova 1948 si are nevoie de cel putin un […] The…