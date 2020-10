In 2018 pe facebook un filmuleț, de o violența ieșita din comun, devenea viral. Protagoniștii, o tanara de 18 ani și iubitul acesteia, au devenit subiect de discuție, ulterior transformandu-se in caz penal. Agresorul, Robert Gabriel Berechet, a fost denumit ”Bestia de la Ploiești” Robert Gabriel Berechet, ”Bestia de la Ploiești”, viral pe facebook In […] The post Sentința finala pentru „Bestia de la Ploiesti“ care s-a filmat spargandu-i pahare in cap iubitei appeared first on IMPACT .