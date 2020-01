Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul republican devenit presedinte al SUA va trebui sa raspunda celor doua capete de acuzare: abuz de putere si obstructionarea activitatii Congresului, din cauza presiunilor exercitate pentru a convinge Ucraina sa deschida o ancheta asupra lui Joe Biden, potentialul sau rival in alegerile…

- Democratii si republicanii au pareri diferite cu privire la punerea sub acuzare, la 18 decembrie, a presedintelui american Donald Trump, de catre majoritatea democrata din Camera Reprezentantilor. Trunp este acuzat pentru "abuz de putere" si "impiedicarea bunei activitati a Congresului" in dosarul…

- Casa Alba a declarat miercuri, printr-un comunicat, ca inculparea președintelui american Donald Trump reprezinta unul dintre cele mai „rușinoase episoade politice din istoria țarii”, relateaza site-ul postului CNN, citat de MediafaxAfirmațiile au fost facute în contextul în…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, l-a calificat miercuri pe presedintele american Donald Trump o amenintare pentru SUA si pentru democratia din aceasta tara, in deschiderea dezbaterii istorice in vederea punerii sub acuzare a liderului de la Casa Alba, transmit Reuters si dpa,…

- Camera Reprezentanților va vota saptamana care urmeaza, cel mai probabil miercuri, punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump pentru doua capete: abuz de putere și obstrucționarea Congresului in dosarul Ucraina, noteaza New York Times. Votul este fara indoiala unul istoric, dar indiferent de rezultat,…

- Presedintele american Donald Trump a respins vineri procedura de punere sub acuzare si de destituire impotriva sa ca fiind o "farsa" si a spus ca nu l-ar deranja un proces lung in Senatul SUA, precizand totodata ca i-ar placea sa il vada pe avertizorul de integritate a carui plangere i-a facut pe democrati…

- A doua faza a anchetei pentru destituire impotriva presedintelui american Donald Trump incepe miercuri in Comisia Juridica din Camera Reprezentantilor, congresmenii urmand sa consulte public specialisti in legatura cu cadrul constitutional pentru pasii de urmat, relateaza DPA, citata de Agerpres.Comisia…

- Fosta ambasadoare a Statelor Unite în Ucraina a afirmat ca s-a simțit amenințata de catre o remarca facuta de președintele american cu privire la ea, descoperind conținutul conversației dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, relateaza AFP și BBC.Marcând deschiderea…