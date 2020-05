Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, sustine, marti, o conferinta de presa pe tema informatiilor privind exploatarile forestiere pe durata starii de urgenta, potrivit unui comunicat remis de ministerul de resort. Conferinta are loc la sediul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor…

- La Sighetu Marmatiei, pe raza Ocolului Silvic Sighet, s-a produs cea mai mare taiere ilegala din ultimii cinci ani, fiind vorba despre o suprafata de 340 de hectare si de un prejudiciu adus statului roman de peste 12 milioane de lei. „Va anunt cu bucurie ca astazi, dupa cinci ani de amanari si tergiversari,…

- Mesajul public pe care il am pentru toti cetatenii Romaniei si pentru autoritatile statului este ca ii vreau cu catuse la maini pe toti cei care taie ilegal, transporta ilegal sau fura din padurile Romaniei, a avertizat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul propus al Mediului, Apelor si Padurilor,…

- Sesiunea de validare a producatorilor/dealerilor in cadrul programelor Rabla si Rabla Plus va fi lansata in perioada 2 – 6 martie, a anuntat Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), intr-un comunicat transmis AGERPRES.” Invitam solicitantii sa pregateasca dosarele de validare, avand la baza documentele…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, sustine ca votul negativ primit luni in comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului ii da incredere ca este pe drumul cel bun, deoarece este raspunsul "fricii" parlamentarilor PSD, in conditiile in care "baietii destepti" cu interese in zona ministerului se…