Stiri pe aceeasi tema

- Sculptorul Mircea Daneasa, senator AUR de Suceava, a fost surprins de presa dormind în timpul primelor ședințe din mandat în plenul Parlamentului. Parlamentarul a explicat ca nu dormea, ci ca se afla într-o pozitie care îi stimula creativitatea. El a mai recunoscut ca nu poarta…

- Imaginea a fost publicata de site-ul stirisuceava.net. In fotografie se observa ca parlamentarul sta inert, cu ochii inchisi, in timp ce masca din material plastic transparent ii era cazuta. Nu-i mai acoperea nici nasul si nici gura. Contactat de ziarul „Adevarul", parlamentarul a explicat ca nu dormea,…

- Sculptorul Mircea Daneasa, senator AUR de Suceava, a tinut sa infirme categoric speculatiile ca ar fi dormit in plenul Parlamentului, dupa ce fotografii publicate in presa locala l-au aratat intr-o pozitie care chiar asta indica: dormitul in sala de plen.

- Un senator AUR, Mircea Daneasa, a fost surprins la votul pentru noul guvern. Surprins de camerele televiziunilor, iar mai apoi intrebat de jurnaliștii Adevarul cum a putut sa adoarma in plen, Mircea Daneasa a explicat: „Acolo este Camera Deputatilor. Eu eram langa un deputat AUR si pozitia aia inseamna…

- Un senator AUR s-a acomodat rapid cu apucaturile parlamentarilor. Acesta a fost surprins dormind in Parlament și a avut o explicație halucinanta. Mircea Daneasa, senator AUR de Suceava, a fost surprins dormind in Parlament inca de la primele ședințe la care a participat. O fotografie publicata…

- Senatorul de Suceava Mircea Daneasa, 65 de ani, a adormit la o ședința a Camarei Deputaților, dupa cum se observa intr-o fotografie publicata de Știri Suceva. Parlamentarul aflat la primul mandat, ales pe lista Partidului Alianța pentru Unirea Romanilor, a explicat ca, de fapt, medita. ”Poziția activeaza…

- Sculptorul Mircea Daneasa, senator AUR de Suceava, ar fi fost surprins dormind in Parlamentul Romaniei, chiar in prima saptamana de mandat. Intr-o imagine publicata de presa locala se vede ca parlamentarul sta cu ochii inchisi, barbia in piept. Senatorul nu purta masca de protectie.

- Cristian Ghica este senator USR. Activeaza in Comisiile de Mediu și Afaceri Europene și este inițiatorul legii prin care obligativitatea folosirii ștampilei in administrație a fost eliminata. Senatorul și-a propus ca in noul mandat pe care il vizeaza sa militeze pentru debirocratizare. Interviul electoral,…