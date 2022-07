Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta este o bautura racoritoare apreciata de copii și adulți deopotriva, pe care o poți prepara in numai cinci minute. Pepenele roșu este unul dintre cele mai populare și aromate fructe din intreaga lume. Te menține bine hidratat și ofera o mulțime de nutrienți necesari organismului uman.

- Pepenele roșu este foarte sarac in calorii, bogat in apa, o sursa excelenta de vitamina C, are putere antioxidanta și este foarte sarac in zaharuri. Ei bine, tu știai ca pepenele roșu are cateva contraindicații? Exista persoane care nu au voie sa-l consume.

- Pepenele cantalup și honeydew sunt doua soiuri populare de pepene galben și sunt similare in mai multe privințe, dar au și unele diferențe unice. Sunt la fel de delicioase și gospodinele il pregatesc de fiecare data in preparatele lor delicioase. Iata ce ai putea gati cu pepene galben!

- COD GALBEN Interval de valabilitate: 28 aprilie, ora 10 – 29 aprilie, ora 6 Fenomene vizate: cantitați insemnate de apa, local instabilitate atmosferica temporar accentuata Zone afectate: conform textului și harții Pe parcursul zilei de joi (28 aprilie) in Crișana, Transilvania, Maramureș, Moldova și…

- Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astazi, 25 aprilie, vor avea loc ploi puternice cu descarcari electrice și vijelie. Averizarea meteo a fost emisa pe intreg teritoriul Republicii Moldova. Astfel, potrivit meteorologilor, se prevad descarcari electrice, izolat averse puternice (15-25 l/m2)…

- Foresta a caștigat fara emoții meciul de pe teren propriu cu Hușana Huși, din cadrul play-off-ului Ligii a III-a. Sucevenii s-au impus cu scorul de 5-1, consolidandu-și poziția secunda in clasament. „Galben-verzii" au punctat de doua ori in primul sfert de ora al partidei prin Netbai și ...

- Romania are nu doar cea mai mare salina din Europa, cea de la Slanic Prahova, care are cel mai pur aer de pe planeta, dar se numara și printre țarile cu cele mai multe saline de pe continent. Dincolo de frumusețea adancurilor de sare, liniștea locurilor și aerul nepoluat, salinele pot oferi și un tratament…

- Avertizare meteo: COD GALBEN de VANT PUTERNIC in județul Alba și alte județe ale țarii, pana luni seara Avertizare meteo: COD GALBEN de VANT PUTERNIC in județul Alba și alte județe ale țarii, pana luni seara Meteorologii au emis o avertizare de cod galben de vant puternic in județul Alba, valabila pana…