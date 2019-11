Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca Mirel Radoi, caruia i se va propune un contract de cel putin doi ani ca selectioner al echipei nationale de fotbal, este cel mai potrivit pentru a califica Romania la EURO 2020. "Comitetul Executiv…

- Pana la Comitetul Executiv al FRF, azi are loc sedinta Comisiei Tehnice, in care membrii trebuie sa decida ce ii vor propune lui Burleanu, dar din informatiile Digi Sport, Mirel Radoi nu are niciun contracandidat serios. Pe lista FRF s-au aflat mai multi tehnicieni, intre care Dan Petrescu,…

- Mirel Radoi vrea la Olimpiada! Aceasta este condiția pe care actualul antrenor de la tineret o vrea stipulata in contractul sau, ca sa preia naționala de seniori. Hagi a anunțat-o deja, primul: „Acum, nationala are antrenor, cred ca Mirel Radoi va fi. A facut foarte bine pana acum la tineret. Ar putea…

- Victor Pițurca, antrenorul Universitații Craiova, pariaza pe calitațile de antrenor ale lui Mirel Radoi pentru a califica echipa naționala a României la Campionatul European din 2020. Fostul selecționer îl vede pe Radoi un înlocuitor bun pentru Cosmin Contra.În barajul Ligii…

- Suporterii naționalei l-au asaltat ieri pe Gheorghe Hagi (54 de ani) pe aeroportul Barajas din Madrid, unde au nimerit alaturi de „Rege" la aceeași cursa Tarom spre București. „Inainte de orice, trebuie sa știm clar unde vrem sa mergem", le-a transmis Hagi tuturor. Romania a fost invinsa de Spania,…

- Mirel Radoi (38 de ani), selecționerul Romaniei U21, a vorbit la finalul remizei cu reprezentativa similara a Irlandei de Nord (0-0) despre posibilitatea de a prelua prima reprezentativa. Radoi nu a oferit un raspuns categoric, insa este de menționat faptul ca nu a refuzat categoric ideea de a prelua…

- ​România a ratat înca o campanie de calificare, iar acum singura speranța pentru o prezența la Euro 2020 (acolo unde Bucureștiul gazduiește patru partide) este barajul din Liga Națiunilor. Laurențiu Reghecampf vine cu o propunere: sa vina Mirel Radoi cu toata echipa Under21 și sa joace în…

- ROMANIA-IRLANDA DE NORD LIVE VIDEO PRO TV. Meciul se va juca pe stadionul Anghel Iordanescu, din Voluntari. Inaintea meciului din aceasta seara, nationala de fotbal a Romaniei ocupa locul al treilea, cu trei puncte in doua meciuri, in timp ce Irlanda de Nord este pe 5, cu doar un punct in trei partide:…