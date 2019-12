Selecționata AJF a pierdut pe Bega! „Din aproximativ 50 de jucatori pe care am intenționat sa-i selecționam pentru cele doua partide, de abia am adunat 17 pentru jocul de la Arad și 15 pentru cel de la Timișoara. Speram ca astfel de acțiuni sa fie ceva mai dese la anul, ideea fiind sa coboram limita de varsta la Under 23 și chiar Under 21 pentru ca acești jucatori sa fie remarcați de echipele din eșaloanele superioare”, s-a plans selecționerul Cristi Sculici. Ca și la Arad, cele doua echipe au avut parte de o repriza a treia destinata socializarii. Delegația „roș-albilor” a fost condusa de Vasile Rad, secretarul AJF Arad. … Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

