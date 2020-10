Stiri pe aceeasi tema

- Seful de la Permise a ramas fara permis! Politistii l-au prins baut la volan aseara, in timp ce se intorcea acasa de la o iesire cu prietenii. Comisarul-sef a recunoscut ca a consumat trei pahare de cidru, despre care ar fi crezut ca nu contin alcool. Asa ca s-a urcat chiar la volanul masinii de serviciu.…

- Politistii municipiului Gherla, impreuna cu cei ai Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au desfasurat intre 9-11 octombrie activitati in vederea mentinerii unui climat de ordine si siguranta publica, prevenirea accidentelor de circulatie, dar si pentru limitarea raspandirii virusului COVID-19 si responsabilizarea…

- In data de 22.09.2020, in jurul orei 09:15, politistii au oprit in trafic, pe raza orașului Simeria, autoturismul condus de un barbat in varsta de 42 de ani, din comuna Bacia. In urma verificarilor in bazele de date, politistii au stabilit faptul ca barbatul figureaza ca avand permisul de…

- Politistii clujeni au retinut, pentru 24 de ore, un barbat de 47 de ani, din Cluj-Napoca, care s-a urcat la volan deși se afla intr-o stare avansata de ebrietate și nu deținea permis.Conform oamenilor legii, cel in cauza, la data de 7 septembrie a.c., in jurul orei 18.00 a fost implicat intr-un eveniment…

- Politistii din Hida aflati in supravegherea traficului rutier au oprit pentru control un autoturism condus de un barbat de 45 de ani, din judetul Cluj. Acesta nu deține permis de conducere și era beat la volan. Articolul Clujean beat, fara permis la volan și cu mașina radiata din circulație, prins in…

- In data de 15.08.2020, ora 01:24, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hațeg au efectuat semnalul regulamentar de oprire al unui autoturism ce se deplasa pe strada Progresului, din orasul Hațeg, judetul Hunedoara, condus de catre un barbat in varsta de 30 de ani din Hațeg, iar in urma verificarilor…

- Șeful serviciului de Poliție Metrou, comisarul-șef Marian Nica, a ramas fara permis de conducere, dupa ce a fost prins beat la volan. Asta nu l-a impiedicat sa conduca din nou mașina, chiar sub ochii polițiștilor care tocmai il sancționasera, relateaza Antena 3.Incidentul aavut loc miercuri seara, in…

- Un barbat de 51 de ani din comuna Cricau este cercetat penal dupa ce a condus un autovehicul, in timp ce se afla sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat alcoolemie de 1,29. Potrivit IPJ Alba, marți, in jurul orei 15.30, polițiștii Secției 1 Politie Rurala Galda de Jos l-au depistat pe un barbat…