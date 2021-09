Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Ritivoiu, președintele PSD Timișoara, lanseaza o ipoteza extrem de interesanta, care spune ca municipalitatea timișoreana ar urmari falimentarea companiei Colterm. Un pas ulterior ar fi preluarea terenului de 50 de hectare deținut de Colterm, pe platforma CET din Calea Șagului. Ritivoiu nu a precizat…

- Președintele social-democraților timișoreni a comentat pe pagina sa de Facebook pe seama alianțelor politice care nu au funcționat de-a lungul timpului. „Adevarul e ca in Romania nu funcționeaza coalițiile de guvernare. Convenția Democrata, Alianța DA, USL, mai nou PNL-USR, toate au esuat. Țara latina,…

- Explozie de cazuri de COVID-19 in județul Timiș, unde, in ultimele 24 de ore au fost confirmate 50 de persoane infectate cu coronavirus. Autoritațile au anunțat ca, in ultimele 24 de ore au fost efectuate 2.322 de teste, dintre care 1.160 de teste rapide, fiind confirmate cu coronavirus 50…

- Președintele PNL Ludovic Orban a postat pe facebook un mesaj dur in care acuza “incalcarile grosolane ale democrației interne” și ii numește in postarea sa pe Alin Nica, Danuț Groza, Alina Gorghiu și Bogdan Ghelbere. Pentru acest fapt, Ludovic Orban ia in calcul anularea alegerilor de la Timișoara.…

- Presedintele Republicii Dominicane Luis Abinader a primit miercuri a treia doza de vaccin anti-COVID-19, cerand populatiei tarii din Caraibe sa-i urmeze exemplul, relateaza joi Agerpres.Presedintele in varsta de 54 de ani, care primise doua doze de vaccin chinezesc Sinovac, a primit de aceasta data…

- Presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, a declarat, sambata, dupa ce a suspendat lucrarile Conferintei de alegeri a presedintelui PNL Timisoara unde a avut loc un scandal, ca declaratii recente ale presedintelui Ludovic Orban ii lasa impresia ca acesta gireaza persoanele care actioneaza nestatutar…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko acuza Germania de un „act de nazism”, dupa ce Uniunea Europeana (UE) a impus noi sanctiuni Belarusului care vizeaza surse de venit importante ale regimului, relateaza AFP.