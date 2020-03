Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Inspectoratului Scolar Judetean Timis, Aura Danielescu, a fost schimbata din functie, dupa ce sapte ani a condus aceasta institutie, locul ei fiind luat de consilierul judetean al PNL Marin Popescu, si el fost inspector scolar general in Timis. Deputatul PSD Alfred Simonis a criticat schimbarea,…

- Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, totodata sef al grupului social-democrat din Camera Deputatilor, a reactionat dupa ce sefa Inspectoratului Scolar Judetean, Aura Danielescu, a fost schimbata rapid si inlocuita cu PNL-istul Marin Popescu. The post Alfred Simonis reactioneaza la schimbarea Aurei…

- Elevii din Bistrița-Nasaud vor ramane acasa incepand de miercuri 11 martie, dupa ce Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența a decis inchiderea unitaților școlare pana pe 22 martie. Daca elevii nu vor merge la școala, nu in aceeași situație sunt profesorii care vor trebui sa mearga zilnic,…

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia unei inregistrari video cu dialogul purtat, sambata, de inspectorul școlar general al județului Timiș, Aura Danielescu, cumnata lui Sorin Grindeanu și prefectul de Timiș, fosta liberala Lililana Oneț, pe tema inchiderii școlilor din județ. Inregistrarea a ajuns pe un…

- Președintele USR Timiș, Cristian Moș, a anunțat, astazi, care este strategia pentru alegerile locale din acest an. Intr-o postare pe Facebook, in care vorbește despre intalnirile cu filialele din localitați, Moș a scris ca ” sunt o mulțime de probleme in județ. Dar pentru ca este vorba de comunitați…

- Guvernul a adoptat, in ședința de astazi, o hotarare prin care Liliana Oneț este numita in funcția de prefect al județului Timiș, dupa demisia Evei Andreaș. Aceasta a anunțat, astazi, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca a luat decizia de a-și da demisia din funcția pe care a ocupat-o…

- Prefectul județului Timiș, Eva Andreaș, a demisionat din funcție. Anunțul a fost facut pe pagina sa de Facebook.Eva Andreaș a ocupat aceasta funcție din august 2017."Funcțiile publice nu sunt pe viața ale cuiva, iar astazi a venit momentul schimbarii in Prefectura Timiș. Am decis sa imi depun demisia,…