Ministrul american al apararii, Lloyd Austin, aflat intr-un turneu in zona Golfului, a amanat sine die vizita programata in Arabia Saudita, a anuntat miercuri Pentagonul, invocand o 'problema de agenda'.



'El este nerabdator sa-si reprogrameze vizita cu prima ocazie', a declarat un responsabil de la Pentagon pentru France Presse.



Lloyd Austin se afla de la inceputul saptamanii intr-o deplasare in zona Golfului, la o saptamana dupa incheierea retragerii americane din Afganistan.



La Doha, in Qatar, Austin a vizitat, impreuna cu secretarul de stat…