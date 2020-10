Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta de coruptie in cazul Unifarm este aproape de finalizare, confirma, la Europa FM, procurorul-sef al DNA. Crin Bologa a precizat ca saptamana aceasta, odata cu finalizarea dosarului, vor fi trimisi in judecata mai multi inculpati.Citește și: Radu Banciu a plecat de la B1TV: 'Am intrerupt…

- Potrivit unui sondaj realizat de compania Social Weather Stations (SWS), aproape jumatate dintre adultii filipinezi, circa 27,3 milioane, sunt someri ca urmare a gravei crize economice declansate de pandemia de coronavirus. Conform ultimului sondaj on-line realizat de SWS in iulie si publicat luna aceasta,…

- Partidul Socialist din Ungaria a cerut guvernului conservator "clarificari" in legatura cu achizitiile publice realizate in timpul epidemiei cu noul coronavirus, a anuntat vineri o deputata socialista citata de MTI, noteaza Agerpres. Ministerul de Externe a ordonat achizitia de ventilatoare "la un…

- Partidul Socialist din Ungaria a cerut guvernului conservator "clarificari" in legatura cu achizitiile publice realizate in timpul epidemiei cu noul coronavirus, a anuntat vineri o deputata socialista citata de MTI. Ministerul de Externe a ordonat achizitia de ventilatoare "la un pret…

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a anuntat, luni, ca, in 2019, procurorii au dispus trimiterea in judecata in 108 cauze de fraude cu fonduri europene, cu prejudicii de aproximativ 40 de milioane euro. Bologa a avut o interventie in cadrul audierii publice „Valorificarea investigatiilor desfasurate…

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a anuntat, luni, ca, in 2019, procurorii au dispus trimiterea in judecata in 108 cauze de fraude cu fonduri europene, cu prejudicii de aproximativ 40 de milioane euro. Bologa a avut o interventie in cadrul audierii publice “Valorificarea investigatiilor desfasurate…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, in plenul Camerei Deputaților, unde a fost chemat sa dea explicații despre achizițiile facute in timpul pandamiei, in contextul anchetarii șefului UNIFARM de catre DNA, ca el se bucura de ancheta procurorilor dar ca PSD incearca sa creeze o legatura „inexistenta”…

- Premierul Ludovic Orban este așteptat in fața deputaților. Parlamentarii PSD l-au invitat sa dea explicații pe marginea achizițiilor facute de compania Unifarm, acolo unde procurorii au descoperit mai multe nereguli.