Șeful Arestului din Argeș reținut, după o mită de 500 euro și țigări Comisarul Ciprian Marangoci, șeful Centrului de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul IPJ Arges, a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce a fost prins in flagrant luand mita de la rudele deținuților. Vineri, procurorii DIICOT au efectuat o serie de percheziții in spații in incinta unei instituții publice, intr-un dosar in care șeful Centrul de Reținere și Arestare Preventiva Argeș a fost suspectat de favoritism printre deținuți și luare de mita, potrivit Gandul . Acesta a fost prins in flagrant in timp ce lua mita 500 de euro și un cartuș de țigari, iar acum se afla in arest preventiv la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

