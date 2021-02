Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul rus a anuntat luni ca sustine cererea Administratiei penitenciarelor de a comuta pedeapsa cu suspendare împotriva opozantului Aleksei Navalnîi într-o pedeapsa cu executare, transmit Reuters și Swiss Info, potrivit Agerpres.Navalnîi se afla în arest preventiv…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a adus marti un omagiu solemn celor 400.000 de victime ale COVID-19 la Memorialul Abraham Lincoln, in cadrul unei scurte ceremonii organizate dupa sosirea sa la Washington, informeaza AFP preluat de agerpres. Vezi și: VIDEO Organizația lui Aleksei Navalnii…

- Șefa opozitiei Svetlana Tihanovskaia vrea sa se intoarca in Belarus din exilul de peste hotare si a cerut ajutorul comunitatii internationale, intr-un mesaj adresat marti sustinatorilor sai pe aplicatia de mesagerie Telegram, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Ea a spus ca situatia liderului…

- Principalul opozant al lui Vladimir Putin a fost acuzat ca a incalcat conditiile de eliberare in urma unei condamnari cu suspendare intr-un dosar din 2014. El a fost arestat duminica, la intoarcerea in Rusia, la cinci luni dupa ce a fost otravit cu un agent neurotoxic. Aleksei Navalnii va petrece urmatoarea…

- In țarile care au inceput deja campaniile de vaccinare - Statele Unite, de pilda - prima persoana care s-a vaccinat a fost un cadru medical. In Marea Britanie, a fost o persoana varstnica. In Israel, a fost chiar prim-ministrul. Strategiile au fost diferite.

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a declarat luni, intr-o inregistrare postata pe Youtube, ca o echipa de agenți ai serviciului secret al Rusiei – FSB – a incercat sa il ucida la comanda președintelui Vladimir Putin, relateaza G4Media.Acesta susțineca echipa a incercat sa il otraveasca de cel puțin doua…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat miercuri ingrijorat de cresterea mortalitatii cauzate de noul tip de coronavirus in Rusia, insa fara a ordona deocamdata inasprirea masurilor restrictive menite sa stavileasca epidemia, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Numarul de noi cazuri creste…