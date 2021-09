Stiri pe aceeasi tema

- "Modul de calcul al incidenței cazurilor de coronavirus in funcție de care se stabilesc scenariile in care se afla fiecare localitate respecta același altgoritm inca din luna martie a acestui an. Atunci s - a convenit de catre conducerea Ministerului Sanatații ca rata de incidența sa fie stabilita…

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in Bucuresti a trecut de 4 sambata. Conform datelor transmise de Prefectura Capitalei, sambata, incidenta cazurilor de COVID-19 a ajuns la 4,01 la mia de locuitori. Vineri, incidenta imbolnavirilor era 3,77 la mie.

- Pana astazi, 5 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.106.008 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.058.587 de pacienți au fost declarați vindecați.

- Primarul Sectorului 6 din Capitala, Ciprian Ciucu, și-a anunțat joi aderarea la echipa lui Florin Cițu in vederea Congresului PNL. „Mi-am depus astazi candidatura pentru președinția PNL București impreuna cu colegii care ma susțin și cu care voi face echipa in urmatorii patru ani. Mesajul…

- Directiile de sanatate publica au raportat din 28 mai si pana acum 3.236 de decese de COVID-19 din perioade anterioare. Aceasta, in conditiile in care raportul elaborat dupa ce fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a avertizat ca exista discrepante mari intre cifre in cazul deceselor de COVID…