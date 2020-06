Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale vineri, 19 iunie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea obiectivului de investitii Spitalul Militar Regional "Carol I".Va prezentam textul integral al sesizarii:Bucuresti, 19 iunie 2020 Domnului…

- bull; Votarea va avea loc pe data de 1 iulie 2020, intre orele 8.00 si 20.00. Pe data de 1 iulie 2020, intre orele 8.00 si 20.00, va avea loc votarea privind aprobarea amendamentelor la Constitutia Federatiei Ruse.Intr un comunicat al Consulatul General al Federattiei Ruse la Constanta se mentioneaza…

- "Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov (AEBI), organizatie reprezentativa a elevilor din capitala si judetul Ilfov, solicita Consiliului Local Sector 4 si primarului Daniel Baluta distribuirea urgenta a burselor scolare", se arata intr-un comunicat de presa transmis, marti seara, de asociatie.…

- De loc din Cana, aproape de Nazaret, Simon se cunoștea cu Iisus și cu Maica Lui, drept care ii invita la nunta. Vazand minunea preschimbarii apei in vin, el se alatura celorlalți apostoli, facand parte dintre Cei 12. Chiar apelativul de „zelot” sau „zilot” atrage atenția ca Simon era o persoana foarte…

- Serviciile voluntare pentru situatii de urgenta, denumite in continuare servicii voluntare, se constituie, potrivit legii, in comune, orase si municipii, in subordinea consiliilor locale.Serviciul voluntar isi indeplineste atributiile, in conditiile legii, intr un sector de competenta stabilit cu acordul…

- Mai mulți agenți de poliție, dar și jandarmi, au fost solicitați sa intervina pentru aplanarea unui scandal izbucnit intre mai multe persoane ce se aflau in izolare, in orașul Harșova, din județul Constanța. Citește și: Un ambulantier din Bucuresti reclama Politia Romana pentru ca a ramas…

- Lumea teatrului romanesc este in doliu. Actorul Constantin Draganescu a murit, joi, la varsta de 84 de ani. Vestea morții lui Constantin Draganescu a fost data de actrița Mirela Oprișor, printr-o postare pe Instagram. "Dumnezeu sa te odihneasca! Vei ramane mereu in inima mea", a aceasta. Constantin…