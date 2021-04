Stiri pe aceeasi tema

- Laura Sarbu, secretar general al Primariei municipiului Deva, sotul acesteia, angajat in cadrul Biroului Investitori Relatii Externe, si administratorul unei societati comerciale au fost arestati preventiv joi de Tribunalul Alba, la propunerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). "Tribunalul…

- Secretarul general al Primariei Deva, Laura Sarbu, sotul acesteia, si el angajat al primariei, si un om de afaceri au fost retinuti de DNA pentru trafic de influenta și complicitate la aceasta infractiune. The post Secretarul general al unei primarii din vestul tarii, reținut dupa ce a primit mita 40.000…

- Laura Sarbu, secretarul general al Primariei Deva, județul Hunedoara, și soțul ei, Hadrian Sarbu, angajat in aceeași instituție in cadrul Biroului Investitori Relații Externe, au fost reținuți joi, 1 aprilie, pentru 24 de ore de procurorii DNA Alba Iulia. Cei doi sunt acuzați de comiterea infracțiunii…

- Secretarul general al Primariei Deva, Laura Sarbu, si sotul acesteia au fost retinuti de procurorii DNA pentru trafic de influența. Aceștia ar fi primit 40.000 de lei de la un om de afaceri pentru atribuire...

- Laura Sarbu, secretar general al Primariei municipiului Deva, si sotul acesteia au fost retinuti de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati ca ar fi primit de la un om de afaceri suma de 40.000 lei pentru a-si trafica influenta asupra functionarilor din cadrul…

- 14 ianuarie 2021 Senatorul Titus Corlațean, membru al Delegației Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), a participat joi, 14 ianuarie a.c., la o reuniune in format virtual a Grupului Socialiștilor, Democraților și Verzilor din cadrul APCE. Cu acest prilej au fost…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a spus despre evenimentele violente petrecute la Washington ca nu a crezut vreodata ca va trai aceste momente. „Nu am crezut vreodata ca am sa traiesc momente ca cele pe care intreaga planeta le-a vazut in violențele din Congresul american. Am petrecut…