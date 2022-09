Secretarul general al ONU: Era şantajului nuclear trebuie să ia sfârşit "Era santajului nuclear trebuie sa ia sfarsit", a pledat luni secretarul general al ONU, Antonio Guterres, solicitand "eliminarea" tuturor armelor nucleare dupa amenintarile Rusiei privind posibila lor utilizare in Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Stiri pe aceeasi tema

