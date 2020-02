Stiri pe aceeasi tema

- Tarile europene trebuie sa decida impreuna care sunt interesele comune de securitate, a declarat vineri presedintele francez, Emmanuel Macron, amintind ca Franta este o putere nucleara si ca interesele tarii au o "dimensiune europeana", anunța MEDIAFAX."Sunt convins ca europenii trebuie sa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat luni, la Varsovia, o schimbare in relatiile cu Polonia, situandu-le in contextul Brexit-ului, relateaza AFP, DPA si Reuters. "Imi doresc ca aceasta vizita, discutiile noastre, sa marcheze o adevarata schimbare in rolul pe care il putem juca impreuna pentru…

- Plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeana, care are loc formal la miezul noptii, este un "soc" si "un semnal de alarma istoric pentru intreaga Europa", a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, cu cateva ore inainte de Brexit, transmite AFP. Potrivit lui Macron, retragerea…

- Presedintele SUA Donald Trump si secretarul general al NATO Jens Stoltenberg au convenit, intr-o convorbire telefonica, ca Alianta ar putea contribui mai mult la stabilitatea regionala in Orientul Mijlociu si la lupta antiterorista. Trump isi anuntase, in cadrul declaratiei facute pe tema atacurilor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, in varsta de 42 de ani, a renuntat in avans la viitoarea pensie ce i se cuvine ca sef de stat, a anuntat sambata Palatul Elysee, in contextul in care Franta este cuprinsa de greve de mai bine de doua saptamani in semn de protest fata de intentia guvernului de…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, se va intalni duminica seara la Palatul Elysee cu ministrii implicati in proiectul de reforma a sistemului de pensii - amenintata de o miscare sociala care afecteaza foarte puternic transporturile - inaintea mai multor anunturi importante in cursul saptamanii,…

- Un cimitir de lânga Strasbourg a fost vandalizat, 107 morminte ale evreilor fiind vopsite cu svastici. Poliția a lansat o ancheta în acest sens, scrie CNN. Ministrul de Interne francez Christophe Castaner, a vizita cimitirul localizat în Westhoffen a declarat cu referire la…

- Presedintele american Donald Trump a calificat marti drept 'foarte insultatoare' remarca presedintelui francez Emmanuel Macron ca NATO ar fi in 'moarte cerebrala' si si-a exprimat intentia de a discuta cu acesta in decursul zilei de marti cu prilejul summitului Aliantei Nord-Atlantice de la Londra,…