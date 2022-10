Marți, 25 octombrie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca ”Rusia nu trebuie sa foloseasca pretexte false pentru escaladarea ulterioara” a conflictului din Ucraina, informeaza dpa și Agerpres . „Rusia sustine acum in mod fals ca Ucraina se pregateste sa foloseasca o ”bomba murdara” radiologica pe propriul teritoriu”, a declarat secretarul general al NATO la bordul portavionului USS George HW Bush. „Aliatii NATO resping aceasta afirmatie in mod clar falsa”. „Rusia ii acuza adesea pe altii de ceea ce intentioneaza sa faca ei insisi. Am mai vazut acest model. Din Siria pana…