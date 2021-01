Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au aplicat vineri noi sanctiuni unor persoane si entitati din Iran, in cadrul politicii de crestere a presiunii asupra regimului de la Teheran promovate de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Mandatul republicanului Trump la Casa Alba se incheie…

- America înca mai are de înfruntat „13 zile de pericol” înainte de plecarea efectiva a lui Donald Trump de la Casa Alba, care și-a provocat susținatorii sa comita un veritabil act de insurecție, prin luarea cu asalt a Capitoliului, chiar în momentul în care Congresul…

- America inca mai are de infruntat „13 zile de pericol” inainte de plecarea efectiva a lui Donald Trump de la Casa Alba, care și-a provocat susținatorii sa comita un veritabil act de insurecție, prin luarea cu asalt a Capitoliului, chiar in momentul in care Congresul SUA certifica victoria lui Joe Biden…

- Senatul SUA a respins joi dimineata cu un vot covarsitor obiectia formulata de aliatii presedintelui in exercitiu Donald Trump fata de certificarea rezultatelor din statul Pennsylvania ale alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie, transmite Reuters potrivit Agerpres. Masura a fost respinsa cu 92…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a promis marti ca va raspunde atacurilor cibernetice pe scara larga atribuite Rusiei, acuzandu-l pe Donald Trump de inactiune, informeaza AFP preluat de agerpres. Vezi și: Primul SONDAJ CURS dupa alegeri: Evolutii spectaculoase in intentia de vot, dupa…

- In urma creșterii ingrijoratoare a manifestarilor violente asupra activiștilor de mediu sau a altor persoane care au sesizat autoritațile in privința taierilor și transportului ilegal de lemn, in cursul dimineții de vineri a avut loc o ședința operativa care a reunit structurile Ministerului ...

- Statele Unite ale Americii incearca sa previna "schimbarea ordinii mondiale" prin utilizarea puterii militare, a declarat joi ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif in cadrul unei vizite in Venezuela, relateaza dpa. In cursul unei conferinte la Caracas, Zarif a acuzat Washingtonul ca utilizeaza…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat miercuri ca Statele Unite vor deschide pentru prima data o ambasada in Maldive, unde s-a aflat in cadrul unui turneu de cinci zile in Asia in incercarea de a contrabalansa ascensiunea Chinei in regiune, informeaza Reuters. "Deschiderea acestei facilitati…