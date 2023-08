Secretara americană pentru Comerţ Gina Raimondo a plecat din China pe o notă optimistă, după remarca anterioară că ţara este ”de neinvestit” La o conferinta de presa la Shanghai, Raimondo a spus ca nu se astepta la niciun progres imediat in problemele care afecteaza firmele americane precum Intel, Micron, Boeing, Visa si Mastercard, la primele ei intalniri cu oficialii chinezi, dar spera ”sa vada unele rezultate” in urmatoarele cateva luni, ca urmare a vizitei sale de patru zile la Beijing si Shanghai. Raimondo a spus ca exista un apetit puternic in randul intreprinderilor din SUA de a face relatia sa functioneze si ca, desi unele actiuni ale guvernului chinez au fost pozitive, situatia de la fata locului trebuie sa se potriveasca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

