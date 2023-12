Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European si statele membre UE au ajuns marti la un acord vizand interzicerea distrugerii articolelor de imbracaminte nevandute si de asemenea au convenit sa transforme produsele sustenabile in noua norma din UE, pentru ca acestea sa dureze mai mult si sa fie mai usor de reparat si reciclat,…

- Presedinte Consiliului National de Conducere al AUR, Claudiu Tarziu, a declarat, sambata, la Alba Iulia ca formatiunea politica si-a propus sa castige toate alegerile care vor avea loc in 2024, victoria insemnand nu doar primul loc, ci sa aiba si majoritatea. „Tinta noastra este sa obtinem din partea…

- Comisia Europeana a anunțat o inițiativa legislativa denumita „Dreptul la Reparații”, in contextul in care deșeurile de electrocasnice consuma 30 de milioane de tone de resurse și genereaza 261 de milioane de tone de emisii de gaze cu efect de sera in UE in fiecare an, potrivit B1Tv. „Dreptul la Reparații”…

- Romania a fost laudata pentru progresul privind controlul frontierelor al migratiei si azilului. Suntem chiar un model pentru toate statele membre, spune Ylva Johansson, comisarul european pentru afaceri interne. In cadrul discutiilor purtate la Luxemburg, la sectiunea Afaceri Interne a Consiliului…

- Taxa pe carbon a intrat in vigoare de la 1 octombrie. Comisia Europeana a introdus o taxa pe carbon aplicabila importurilor de produse din industrii intens poluante. Așadar, CBAM (taxa pe carbon) se aplica importurilor de produse din industrii intens poluante, din urmatoarele sectoare: ciment, fonta,…

- „Mulțumesc sistemului judiciar in ansamblu pentru inchiderea MCV. Sistemul judiciar va ramane un factor de progres pentru democrația romaneasca. Ritmul reformelor trebuie sa ramana susținut. Actul de justiție din Romania e privit la fel ca orice act de justiție din orice stat european”, a spus Alina…

- Investigatia anuntata miercuri de sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in discursul despre Starea Uniunii, va stabili daca se justifica o eventuala crestere a tarifelor vamale, pentru a proteja producatorii din UE de “avalansa” de importuri de vehicule electrice chinezesti mai ieftine. “China…

- Ministerul de Externe de la Moscova a calificat drept "rasista" decizia adoptata de Uniunea Europeana de a le interzice cetațenilor ruși sa iși aduca vehiculele personale și alte bunuri pe teritoriul blocului comunitar, scrie The Moscow Times.Intr-o nota explicativa din 8 septembrie la normele sale…