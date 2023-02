Stiri pe aceeasi tema

- Mazda North American a dezvaluit Mazda CX-90, noul SUV crossover al companiei. Mazda intenționeaza sa introduca patru modele de produse pana la sfarșitul anului 2023 pe piața globala, unde cererea de SUV-uri este puternica. Dupa CX-60 lansat anul trecut, CX-90 este al doilea model din grupul mare de…

- Inscrierile in schema de minimis pentru incoming incep chiar din prima zi a noului an, numarul maxim al operatorilor economici care vor beneficia de sprijin fiind estimat la 1.200, a anuntat Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT). ‘Premiera in Romania, chiar din prima zi a anului viitor!…

- „Premiera in Romania, chiar din prima zi a anului viitor! Vom deconta parțial, de la bugetul de stat, cheltuielile agențiilor de turism care au organizat sejururi in țara noastra pentru vizitatorii straini, cu o durata de cel puțin 4 nopți. Programul are un scop clar – valorificarea incomingului, ca…

- Proiectul unui lungmetraj, care va fi scris si regizat de cantareata americana Taylor Swift, se afla in pregatire la Hollywood, a anuntat vineri compania de productie Searchlight Pictures, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Apariție surprinzatoare pentru Kate Winslet la premiera din Londra a noului film din seria Avatar ndash; The Way of Water . Vedeta in varsta de 47 de ani și-a facut apariția intr-o rochie pe care a mai purtat-o in trecut pe covorul roșu.

- Vineri,11 Noiembrie 13:00 Captain Sabertooth and the Magic Diamond – Animatie, Familie, Normal, AG 13:20 Brave – Actiune, Animatie, Aventuri, Normal, AG 13:40 Coco – Animatie, Aventuri, Comedie, Normal, AG 14:20 Icare – Animatie, Aventuri, Familie, Premiera, AP12 15:00 Black Panther: Wakanda Forever…