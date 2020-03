Stiri pe aceeasi tema

- Citand surse din anturajul cantarețului, revista ”People” a dezvaluit ca Justin Bieber și Hailey Baldwin, soția lui, au plecat in Canada, țara natala a artistului. Cuplul a fugit din calea coronavirusului și a parasit domeniul pe care il are in Los Angeles, SUA, pentru locuința din Canada, dintr-o zona…

- In schimb, pe fondul noilor restrictii emise de Departamentul de Securitate Interna (DHS) privind accesul pe teritoriul SUA, incepand cu data de 14 martie 2020 Air France va ajusta programul curselor catre aceasta destinatie. Astfel, pe data de 13 martie zborurile dinspre si catre SUA se vor desfasura…

- Neverland e cea mai grea moștenire a lui Michael Jackson. Ferma conceputa ca un uriaș parc de distracții e de nevandut, in ciuda renovarilor extinse, a redenumirii și a reducerii de preț, scrie Business Insider.Renovata și cu numele schimbat in Sycamore Valley Ranch, ferma Neverland se afla in Los Olivos,…

- Everseen a fost infiintata in 2008 de Alan O'Herlihy, originar din Irlanda, iar tehnologia dezvoltata de companie, bazata pe inteligenta artificiala, este utilizata de cinci din primii zece cei mai prolifici retaileri la nivel mondial. Compania are...

- Justin Bieber este primul artist care ajunge la 50 de milioane de abonați pe YouTube, arata Smart on Trend, potrivit Mediafax.Muzicianul a fost descoperit chiar pe YouTube in 2007, cand actualul sau manager, Scooter Braun a urmarit unul dintre clipurile tanarului Justin. In varsta de 13 ani…

- Compania americana SpaceX a testat cu succes detasarea navetei Crew Dragon de o racheta in zbor. Testarea era necesara pentru a verifica daca astronautii pot fi evacuati in situatie de urgenta, in cazul unei probleme tehnice grave.

- Sunt vizate coronavirusurile animalewlor Pasageri din China au fost examinați pentru depistarea unui virus mortal pe trei aeroporturi importante din SUA Pasagerii companiei aeriene care calatoresc in SUA din orașul chinez Wuhan cuprins de izbucnirea unui nou virus mortal asemanator cu pneumonia, sunt…

- 'The Irishman' si 'Marriage Story' figureaza printre filmele nominalizate la premiile Sindicatului scenaristilor americani (WGA). Organizatia a anuntat luni intr-un comunicat de presa candidatii editiei din 2020 a acestor premii, care se va desfasura intr-o ceremonie comuna in Los Angeles…