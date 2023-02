Se vor majora pedepsele pentru infracțiunile violente Potrivit unui proiectul legislativ aflat acum la Senat, Codul penal urmeaza sa se modifice, astfel incat “infracțiunile cu un puternic impact emoțional și social”, sa fie pedepsite mai dur. Concret, se vor mari cu o treime limitele pedepselor pentru lovire, vatamare corporala, loviri sau vatamari cauzatoare de moarte in cazul in care: victima se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului; victima este un minor; fapta este savarșita in public; faptuitorul are asupra sa o arma de foc, un obiect, un dispozitiv, o substanța sau un animal ce pot pune in pericol viața,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

