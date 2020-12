Se suspendă zborurile din și spre Marea Britanie! Plus carantină 14 zile pentru cei ce sosesc până mâine seară! Comitetul Național pentru Situații de Urgența a anunțat suspendarea zborurilor din și spre Marea Britanie. Masura intra in vigoare de maine seara. Totodata, cei ce sosesc in Romania pana maine la ora 19.00, intra automat in carantina 14 zile. Lovitura dura pentru cei ce-și planuiau sa vina acasa din Marea Britanie sau sa plece de sarbatori la cineva drag acolo. Comitetul Național pentru Situații de Urgența s-a reunit in aceasta dupa-amiaza pentru a analiza un raspuns rapid la situația epidemiologica creata de raspandirea unei noi tulpini de coroavirus, descoperita in Anglia, in contextul in care mai… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nici macar 6% dintre alegatorii romani trecuți pe listele electorale din strainatate nu au apelat pana miercuri la votul prin corespondența. Ultima zi pana cand mai poate fi luat in considerare este joi. Doar 39.244 de romani stabiliti in peste 100 de tari au optat pana miercuri pentru votul prin corespondenta…

- Romania a importat masti faciale in valoare de 272 milioane de euro, in primul semestru al acestui an, fiind devansata doar de Cehia, Polonia, Austria, Belgia, Olanda, Spania, Italia, Franta si Germania, arata datele publicate marti de Eurostat. Conform acestor date, in primele sase luni ale acestui…

- Potrivit specialistilor in sanatate, mastile devin „vulnerabile" in anotimpul ploios. "Ar fi utile unele sfaturi clare. Maștile trebuie inlocuite in mod regulat și mai ales pe timp de ploaie", spune Tim Spector, profesor de epidemiologie genetica la Kings College London, pentru The Times. …

- Romania a importat masti de protecție in valoare de 272 milioane de euro, in primul semestru al acestui an, fiind devansata doar de Cehia, Polonia, Austria, Belgia, Olanda, Spania, Italia, Franta si Germania, arata datele publicate de Eurostat, potrivit agerpres.ro. In primele sase luni ale acestui…

- Romania a importat masti faciale in valoare de 272 milioane de euro in primul semestru al acestui an, situandu-se pe locul 10 in UE, arata datele publicate marti de Eurostat și consultate de Agerpres. Țara noastra este devansata doar de Austria, Belgia, Cehia, Franta, Germania, Italia, Olanda, Polonia…

- Tara noastra a importat masti faciale in valoare de 272 milioane de euro, in primul semestru al acestui an, fiind devansata doar de Cehia, Polonia, Austria, Belgia, Olanda, Spania, Italia, Franta si Germania, arata datele publicate marti de Eurostat.

- Romania a importat masti faciale in valoare de 272 milioane de euro, in primul semestru al acestui an, fiind devansata doar de Cehia, Polonia, Austria, Belgia, Olanda, Spania, Italia, Franta si Germania, arata datele publicate marti de Eurostat. Conform acestor date, in primele sase luni ale acestui…

- Rata somajului a continuat sa creasca in august, o luna marcata de relaxarea restrictiilor impuse de pandemia de Covid-19, ajungand la 8,1% in zona euro si la 7,4% in Uniunea Europeana, arata datele publicate de Eurostat. Este a cincea luna de crestere consecutiva a ratei somajului, atat in zona euro,…