IN AȘTEPTARE… Condamnați de Tribunalul Vaslui dupa ce au fost acuzați de omor și tentativa de omor, frații Maftei din Horga iși vor afla, curand, sentința finala. In schimb, pana atunci magistrații Curții de Apel au decis sa-i țina in arest preventiv. Și asta dupa ce, in prima instanța, Tribunalul Vaslui a decis pedepse cuprinse […]