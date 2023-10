Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) a organizat cea de-a doua reuniune dedicata lansarii proiectului privind conectivitatea aeriana interurbana pe teritoriul Romaniei, iar in cadrul acesteia a fost propusa infiintarea companiei Liniile Aeriene Romane (LAR). “Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) a organizat in data de 4 octombrie a.c., la initiativa presedintelui organizatiei, Mihai Daraban, cea de-a doua reuniune dedicata lansarii proiectului privind conectivitatea aeriana interurbana pe teritoriul Romaniei. In cadrul acestei intalniri, a fost prezentat un studiu complex…