Se pregătește șantierul pentru ”autostrada cu tuneluri pentru urși”. DRDP Timișoara va asigura supervizarea lucrărilor Pentru Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara, anul 2023 va insemna supervizarea pentru unul dintre cele mai dificile șantiere pentru infrastructura rutiera, cei zece kilometri din autostrada A1 dintre Margina și Holdea, din care mai mult de doi kilometri sunt tuneluri. Ordinul de incepere a proiectarii a fost dat la inceputul acestei luni https://debanat.ro/2022/12/incepe-proiectarea-pentru-lotul-lipsa-din-autostrada-lugoj-deva_382945.html, iar ... The post Se pregatește șantierul pentru ”autostrada cu tuneluri pentru urși”. DRDP Timișoara va asigura supervizarea lucrarilor appeared first on… Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

